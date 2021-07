NBA, Vlade Divac sicuro: “Oggi Michael Jordan farebbe 80 punti a partita”

Nel famoso dibattito tra NBA moderna e quella del passato, si è inserito anche Vlade Divac. L’ex dirigente dei Sacramento Kings, in una intervista rilasciata al sito bosniaco Buka, ha spiegato come Michael Jordan farebbe tranquillamente 80 punti a partita considerando la maggior tutela sugli attaccanti nel basket moderno, rispetto al passato:

“Michael Jordan è il numero 1. Mi spiego. Se Jordan giocasse secondo le regole al giorno d’oggi risulterebbe con 80 punti a partita a referto. Le regole sono cambiate, non c’è più contatto, non si può più avere una difesa ruvida, non ci sono più situazioni di questo tipo. Ora si gioca per i tifosi, il che è positivo, e gli attaccanti segnano di più, il che è anche un bene, ma abbiamo perso questo senso di competizione. In ogni caso devo dire che è impossibile confrontare una generazione con l’altra perché i tempi e le circostanze sono diversi.”