NBA, Monty Williams e il monito Gara 5: “Dobbiamo avere più cura della palla”

Stanotte si giocherà Gara 5 fra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Dopo i primi due successi casalinghi dei Suns, la serie si è spostata in quel di Milwaukee, in cui i Bucks hanno risposto presente impattando gli avversari. Ora, quindi, si torna in quel di Phoenix per Gara 5.

Monty Williams, capo allenatore dei Phoenix Suns, sa che questa gara è di fondamentale importanza, soprattutto visto che la sua squadra viene da ben due sconfitte di fila. Queste le sue parole:

“Le palle perse hanno pesato molto nella scorsa gara. Dobbiamo impegnarci a fare meglio anche a rimbalzo. Alcuni dei nostri stanno facendo un ottimo lavoro, come Torrey Craig, DeAndre Ayton e Cameron Johnson. Abbiamo giocato per certi tratti con un quintetto piccolo e inevitabilmente abbiamo concesso qualcosa ai Milwaukee Bucks. Resta il fatto che dobbiamo avere più cura della palla.”

Le domande poi sono passate alla difesa dei Suns su Giannis Antetokounmpo:

“DeAndre Ayton ha un compito difficile che è quello di difendere su Giannis Antetokounmpo. È sempre difficile difendere su di lui, ma sta svolgendo un buon lavoro. In realtà, dall’inizio della serie, sono migliorati tutti nella fase difensiva.”

“Ogni sconfitta è pesante, soprattutto quando riguarda una serie di finale NBA. Ma i nostri ragazzi stanno dando tutto. Dobbiamo guardare cosa è andato bene e correggere ciò che abbiamo sbagliato.”

