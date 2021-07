NBA, Malik Rose possibile candidato ad executive della NBPA

Secondo quanto riferito da fonti al giornalista NBA Marc Stein, il due volte campione NBA Malik Rose sarebbe il nuovo possibile direttore esecutivo della NBPA. Rose, ex scudiero dei San Antonio Spurs e che fino al 2020 ricopriva il ruolo di vice direttore generale dei Detroit Pistons, dovrebbe prendere il posto di Michele Roberts, già dimissionaria dal 2019 ma rimasta a causa della pandemia.

La Roberts è la prima donna a dirigere un sindacato di giocatori nelle prime quattro leghe sportive professionistiche del Nord America quando è stata eletta nel 2014. Queste le dichiarazioni della Roberts a Vincent Goodwill di Yahoo Sports:

“Me ne sarei andata, ma non con una pandemia in corso è stato impossibile. I giocatori stanno attivamente cercando un successore. Sospetto che probabilmente sarò qui per altri sei mesi circa, in attesa della transizione. Quando ho accettato questo lavoro, ho fatto una promessa che lo avrei fatto fino ai miei 65 anni che compierò a settembre. Dovrei andare in pensione a 65 anni.”