NBA, pressioni su Lillard sul potenziale scambio, ma Nurkic lo difende

Le voci che affermano la richiesta di Damian Lillard di uno scambio si fanno sempre più insistenti. Nonostante il giocatore stesso abbia negato queste intenzioni, le pressioni da parte dei media sono sempre maggiori, il che non rende di certo le cose semplici per i Portland Trail Blazers.

Fortunatamente, il compagno di squadra Jusuf Nurkic ha deciso di esporsi su Twitter rispondendo ad alcune notizie rilasciate sulla piattaforma.

Il giocatore ha anche avuto un particolare botta e risposta:

Y’all really about to believe a guy with a name Henry abboott 🤖. 🤣🤣🤣. 🧢 🧢 https://t.co/Z3VWcA7gTr — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) July 16, 2021

Un tweet che ha subito generato la reazione di Abbott, che ha scatenato nuovamente la risposta di Nurkic:

Y’all keep guessing at this point. That’s my brother and you still have a better source?? #Comeon🤖 https://t.co/Xy8s9aLDqY — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) July 16, 2021

Tuttavia, i valorosi sforzi di Nurkic potrebbero essere vani. Se il vero obiettivo di Lillard è vincere un campionato, la richiesta di scambio potrebbe essere un evento non così lontano. Di fatto la franchigia ha superato il primo turno dei playoff solamente una volta negli ultimi 5 anni e Lillard, a 31anni, comincia ad avere fame di titolo NBA.

I Boston Celtics sono stati menzionati come possibile destinazione per il giocatore, il che costringerebbe il GM Brad Stevens a privarsi di un ottimo giocatore come Jaylen Brown, giovane, promettente e contrattualmente poco pesante.

Un’altra favorita in grado di ottenere le prestazioni di Lillard i New York Knicks, in possesso di giocatori e scelte da poter inserire in una trade.

Solo il tempo potrà dare risposte. In ogni caso se Lillard vuole vincere nel breve periodo, i Blazers potrebbero non essere più la squadra giusta per lui.

