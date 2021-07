Mercato NBA, le 5 potenziali destinazioni di Lillard secondo i bookmaker

Circola ormai da giorni la voce che la stella dei Portland Trail Blazers Damian Lillard stia pensando di cambiare squadra per poter lottare per il titolo NBA.

Henry Abbott di True Hoop ha riferito venerdì mattina che Lillard avrebbe richiesto uno scambio nei “giorni a venire”. Successivamente il 31enne di Oakland ha parlato con Chris Haynes di Yahoo e ha spiegato la sua frustrazione per l’attuale situazione a Portland, respingendo però la voce di una richiesta di trade.

Fra le franchigie interessate e che hanno assett di livello per poter imbastire una potenziale trade – in ogni caso – i bookmaker statunitensi hanno individuato cinque potenziali destinazioni. I New York Knicks ed i Sixers sono le più probabili (quota 2 e 2.50) seguite da Miami a quota 3.

Rimangono possibili le destinazioni Warriors a quota 4 – nei giorni scorsi Golden State sembra aver pensato seriamente a come poter procedere per acquisire il giocatore – e Los Angeles Lakers a 5.

Una trade verso Golden State vedrebbe formarsi agli Warriors il reparto backcourt, sulla carta, più spettacolare della storia NBA con Curry, Lillard e il rientrante Klay Thompson pronti a bombardare le difese avversarie creando gioco uno per l’altro. La presenza di Lillard sul mercato terrà banco per tutta questa lunga e calda estate NBA.

