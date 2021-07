NBA, Khris Middleton: “Andiamo a Phoenix più fiduciosi”

È stata la notte di Khris Middleton, autore di 40 punti e uno dei trascinatori dei Bucks nella vittoria in Gara 4 sui Phoenix Suns. Un successo che porta sia la serie in parità sia il career-high ai Playoff di Middleton: tutti elementi che accrescono la fiducia di Milwaukee in vista della prossima partita.

Khris Middleton comes up clutch. 🦌 40 PTS (#NBAPlayoffs career high)

🦌 10 PTS in final 2:07 Series tied 2-2.. #NBAFinals presented by YouTube TV continues Saturday at 9 PM ET on ABC. #ThatsGame #PhantomCam pic.twitter.com/ZfUBrx41o7 — NBA (@NBA) July 15, 2021

Khris Middleton ha acceso la miccia e non si è spento mai, diventando letale in area e nei tiri liberi. Il numero 22 di Milwaukee negli ultimi due minuti dell’ultimo quarto ha dato il meglio di sé, realizzando dieci punti, una prestazione la sua resa possibile dall’ottima intesa con i compagni di squadra, come spiega nel post partita:

“La mia fiducia rimane alta in tutte le partite, oggi si è vista di più perché girava bene tutta la squadra: ai rimbalzi, nei tiri, tutti abbiamo fatto il necessario per vincere la partita. Sono contento per il mio career-high perché è un risultato della squadra: con questi ragazzi tutto è possibile. Ora godiamoci la vittoria, poi penseremo alla prossima partita”

"My confidence stays high at all times." Khris talks to @notthefakeSVP postgame after the Game 4 win: pic.twitter.com/Awi0oU4eu9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 15, 2021

Gara 5 si giocherà a Phoenix ma, rispetto alle altre volte, Khris Middleton e i Bucks si presenteranno più fiduciosi nei propri mezzi, pronti a cercare il sorpasso, come racconta in conferenza stampa:

“In queste due partite abbiamo giocato come sappiamo fare: abbiamo attaccato il canestro, prendo e realizzando i tiri liberi, bloccato le loro avanzate e finalizzato i nostri attacchi, abbiamo fatto quello che facciamo di solito: se sei in fiducia le cose vengono da sé, poi se hai giocatori come Giannis che fanno quelle giocate tutto diventa più semplice. Andiamo a Phoenix più fiduciosi, con un po’ di slancio”

Khris Middleton on the excitement of winning Game 4, and the momentum the @Bucks hope to carry into Game 5 on Saturday in Phoenix. #NBAFinals presented by YouTube TV pic.twitter.com/TFMGuSDqux — NBA (@NBA) July 15, 2021

