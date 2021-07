NBA, C.J. McCollum: “Io e Dame sappiamo giocare insieme”

Se dovessimo fare una lista dei giocatori più sottovalutati della lega, tra i primi posti troveremmo probabilmente C.J. McCollum. Nei suoi anni a Portland non ha ricevuto molti apprezzamenti, e anzi molti non hanno mancato di criticare il suo gioco. Ma se i Blazers sono riusciti con costanza a qualificarsi ai Playoff il merito è sicuramente anche suo. Ospite di Channing Frye a Full-Bodied, C.J. ha parlato dei miglioramenti fatti negli anni e di come spesso venga poco apprezzato:

“Iniziando dai miglioramenti, è la storia della mia vita. Lavorare duro, lavorare per quello che vuoi raggiungere e continuare a farlo. Ho continuato a lavorare e quando ho avuto un’opportunità non volevo sprecarla. E penso che nel corso della mia carriera, ho dovuto reinventarmi e dimostrare me stesso. Ho dovuto dimostrare la mia costanza, ho dimostrato di poter essere uno scorer anche a questo livello. E penso che, dopo otto anni, e dopo cinque da titolare, Dame e io siamo stati in grado di arrivare ai Playoff per sette stagioni consecutive. Siamo stati in grado di coesistere e giocare insieme. Il mio gioco si è evoluto a tal punto che, prima dell’infortunio, quest’anno tiravo 10 o 11 triple a partita segnandone quattro o cinque”

McCollum ha poi parlato di altre stelle della NBA, in particolare LeBron James e LaMelo Ball. Del primo ha detto:

“È stato in grado di estendere la sua carriera dopo 18 anni che gioca nella lega. È più sveglio, è un miglior tiratore di quando era all’inizio. Può ancora rendere i suoi compagni migliori, può ancora far vincere la sua squadra e, dipende con chi stai parlando, è ancora il miglior giocatore della lega”

C.J. ha poi parlato anche del ROY dell’ultima stagione, anche qui elogiando il suo gioco e le sue potenzialità:

“Il potenziale è molto, molto alto. Ha molto upside… Il suo gioco ti fa dire wow. La sua visione del gioco è molto avanzata per la sua età. Quando [Michael Jordan] dice che sei meglio di quanto pensassimo, sai che stai facendo tutto quello che dovevi fare”

