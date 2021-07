NBA, Wes Unseld Jr. è prossimo ad allenare gli Washington Wizards

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, Wes Unseld Jr. molto probabilmente diventerà il prossimo capo allenatore degli Washington Wizards. L’accordo non è stato ancora sancito, ma l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

Unseld Jr. — the son of Wes Unseld Sr., the Hall of Famer and former Bullet — has been a highly-respected assistant coach since joining the Wizards’ coaching staff in 2005. https://t.co/OBAlIK8xY1

