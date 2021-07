NBA, Monty Williams carica i suoi: “Dobbiamo ribaltare la situazione”

I Phoenix Suns sono reduci dalla sconfitta per 109-103 contro i Milwaukee Bucks in Gara 4 delle NBA Finals. Dopo essersi portati in vantaggio per 2-0, ora la situazione si fa decisamente più complicata per la franchigia dell’Arizona. Al termine della partita, l’allenatore dei Suns Monty Williams si è così espresso direttamente ai suoi giocatori:

“Ci troviamo in questa situazione solo a causa nostra. Dobbiamo ribaltare il momento negativo. Abbiamo tre partite a disposizione per vincerne due ed è dannatamente difficile, per questo è necessario rimanere uniti.”

In pochi si sarebbero aspettati una reazione del genere da parte della franchigia del Wisconsin. Grande merito va al due volte MVP Giannis Antetokounmpo, all’All-Star Khris Middleton e alla tenacia difensiva di Jrue Holiday. In particolar modo, durante Gara 4 Middleton ha messo a segno una superba prestazione da 40 punti.

A questo punto i Bucks sembrerebbero favoriti. Tuttavia, i Suns avranno a disposizione il fattore campo durante la prossima partita e questo non è un vantaggio da trascurare. Phoenix dovrà ritrovare le giocate decisive del proprio leader Chris Paul, il quale non ha brillato in Gara 4, per sperare di sconfiggere i Bucks.

Appuntamento con una Gara 5 che si prospetta spettacolare nella notte tra sabato e domenica.

