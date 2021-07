Team USA, attivato il protocollo di sicurezza e salute per Bradley Beal

Secondo quanto confermato da ESPN, per Bradley Beal è stato predisposto il protocollo di sicurezza e salute previsto in rispetto delle norme anti contagio.

La notizia si è diffusa in poche ore, anche se al momento sono poche le informazioni rilasciate dalla dirigenza di Team USA.

In ogni caso, entro giovedì si dovrebbe avere più chiarezza sulle condizioni del giocatore, uno tra i protagonisti della squadra e elemento non poco importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Nel caso in cui Beal dovesse saltare le competizioni, Team USA avrà modo di fare qualche cambiamento al roster. Tra i possibili sostituti, coach Gregg Popovich ha menzionato Keldon Johnson dei San Antonio Spurs e Darius Garland dei Cleveland Cavaliers, anche se al momento nulla di tutto ciò è ufficiale.

Prossimo appuntamento in campo per la nazionale americana è previsto questo venerdì contro l’Australia. Solo il tempo sarà in grado di dire con che assetto Team USA parteciperà alle Olimpiadi, nel frattempo non resta che aspettare e pregustare una competizione che, complice specialmente l’ingresso degli azzurri, si preannuncia particolarmente interessante e intensa.

