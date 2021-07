NBA, Chris Paul: “Troppe palle perse? Colpa mia”

La sconfitta di stanotte dei Suns potrebbe costare cara a Chris Paul e compagni. Phoenix, in vantaggio 2-1 nella serie, conduceva Gara 4 negli ultimi minuti prima di farsi recuperare dai Bucks. Bucks che, grazie alla vittoria in casa, hanno riportato la serie in pareggio e possono ora contare sull’inerzia a favore. Phoenix non ha avuto una brutta serata, soprattutto al tiro dal campo, dove ha avuto una percentuale del 51,3% contro il 40,2% degli avversari.

I vincitori delle Western Conference Finals hanno però pagate le troppe palle perse e i pochi rimbalzi offensivi, fattori che hanno causato la sconfitta. CP3 – in serata no con 10 punti, 5/13 dal campo e cinque palle perse – ha così commentato i troppi turnover, prendendosi la responsabilità:

“È colpa mia, io ne ho avuti cinque. Ho fatto delle brutte scelte. Quando eravamo sotto di due ho provato un crossover e ho perso la palla. Ho fatto dei brutti passaggi nel primo tempo. Loro sono riusciti ad avere molti più tiri di noi, e quindi per me vuol dire che devo prendermi meglio cura della palla”

A CP3 è stato poi chiesto se, a questo punto della serie, abbiano maggiore importanza gli aggiustamenti o l’esecuzione di quello che stanno facendo. Chris Paul ha risposto senza esitare:

“A questo punto entrambi le squadre si conoscono, noi conosciamo le loro azioni, loro conoscono le nostre, quindi riguarda l’esecuzione. Dobbiamo fare taglia fuori, io devo fare taglia fuori. Dobbiamo eseguire. Noi siamo una squadra che ha avuto partite combattute durante tutta la stagione, questo momento è difficile ma dobbiamo riprenderci”

Chris Paul ha concluso l’intervista parlando di Gara 5, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 3:00 orario italiano:

“Non puoi pensare di aver già vinto solo perché giochi in casa. Devi scendere in campo ed eseguire. Noi lo faremo, di solito rispondiamo bene. Ma è facile, sappiamo quello che dobbiamo fare: essere migliori”

