Nella vittoria in Gara 4 dei Bucks non c’è solo la firma di Middleton, ma anche quella di Giannis Antetokounmpo: autore di 26 punti, 14 rimbalzi e otto assist, The Greak Freek verrà ricordato per questa partita per il blocco su Deandre Ayton.

Una giocata fondamentale che ha stroncato le possibilità di ribalta dei Suns. L’ottima difesa dei Bucks è, secondo Giannis Antetokounmpo, figlia sia della fiducia ritrovata sia dell’incredibile voglia di vittoria che Milwaukee aveva:

“Abbiamo giocato il nostro basket e questo ci fa stare più tranquilli. Tutti abbiamo dato il massimo e l’abbiamo fatto perché volevamo solo vincere e l’abbiamo dimostrato stasera. Dobbiamo, tuttavia, migliorare: la serie non è finita e loro vorranno vincere, come lo vogliamo noi”

Gara 4 ha messo ancora una volta in evidenza l’ottima intesa che c’è tra Antetokounmpo e Khris Middleton, dove il feeling che c’è tra i due va ben oltre il semplice essere compagni di squadra. Il desiderio di entrambi è quello di costruire qualcosa di importante a Milwaukee, incidendo il loro nome nella storia della franchigia:

“Khris è un ragazzo straordinario, oltre che un grandissimo giocatore: è sempre pronto ad aiutare i compagni, in campo fa più del solito, è un elemento importantissimo della nostra squadra. Abbiamo la stessa mentalità e gli stessi sogni: vogliamo costruire qualcosa di importante, vogliamo costruire una legacy. Questo è il nostro obiettivo ogni giorno e ogni partita”

Nella notte tra sabato e domenica Antetokounmpo e Middleton cercheranno di regalare il sorpasso ai Bucks, così da avvicinarsi di più al loro sogno di creare una legacy.

