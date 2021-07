Mercato NBA, i Brooklyn Nets pronti all’assalto di Nerlens Noel

I Brooklyn Nets sono tra le squadre che hanno un forte interesse per Nerlens Noel. Questa la ultima notizia rilanciata da Ian Begley di SNY, il quale ha anche aggiunto come l’interesse di Brooklyn dipenderà da come si svolgerà l’offseason. Sul centro ci sono anche altre squadre come Dallas Mavericks, Charlotte Hornets e Toronto Raptors.

Il 27enne ha trascorso l’ultima stagione con la canotta dei Knicks da cui ha incassato 5 milioni di dollari, scendendo in campo in 64 occasioni e registrando una media di 5.1 punti e 6.4 rimbalzi a partita. Nella serie persa per 4-1 dei Knicks contro gli Atlanta Hawks, Noel ha giocato da titolare due partite con una media di 18.4 minuti a partita.

È chiaro che per Brooklyn avere Noel nelle proprie rotazioni sarebbe importante per rinforzare il pacchetto lunghi che è forse il reparto in cui Steve Nash ha più bisogno di ricambi. L’altro fattore importante per i Nets è la salute, ma gli infortuni — come quelli occorsi a Irving e Harden contro Milwaukee nell’ultima serie Playoff — non sono situazioni che si possono prevedere.

