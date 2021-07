NBA Finals, sesto fallo Booker: arbitri riconoscono errore mancato fischio in Gara 4

Devin Booker graziato dagli arbitri nel finale di Gara 4. Non è stato fischiato un suo evidente fallo – il sesto della partita – ai danni di Jrue Holiday, impegnato a concludere a canestro. La mancata esclusione del #1 in maglia Suns al raggiungimento del limite di falli a carico aveva generato qualche perplessità. Al termine della partita, il capoterna James Capers ha riconosciuto l’errore ai microfoni di Dave McMenamin, ESPN:

No call. Would have been Booker's 6th foul if called. pic.twitter.com/oTieN3M3ts

— CBS Sports (@CBSSports) July 15, 2021