Team USA, Jerami Grant: “Darò il massimo per vincere l’oro”

Tra non molto cominceranno le Olimpiadi di Tokyo. Team USA, super favorito da pronostico, punta all’oro olimpico. Gregg Popovich, capo allenatore della squadra, ha a disposizione tantissimo talento all’interno del proprio roster. Una delle sorprese nella convocazione è stata quella di Jerami Grant. In queste due ultime stagioni il giocatore ha dimostrato il suo potenziale, con Popovich che ha spiegato le ragioni di questa scelta:

Jerami Grant è chiaramente stato entusiasta della chiamata anche perché avrà l’opportunità di giocare ed allenarsi con tutte le stelle NBA più importanti. Queste le sue parole:

“Per me è stata una benedizione. È stato un grandissimo onore. Appena l’ho detto alla mia famiglia erano tutti così emozionati. Penso che questa avventura aiuterà tantissimo la mia carriera visto che giocherò e mi allenerò con molti talenti della lega. Osserverò e proverò ad aggiungere i loro movimenti ai miei. Questa esperienza può solo giovare alla mia carriera. Giocherò e darò il meglio in difesa. Sarò sempre aggressivo e creerò opportunità per i miei compagni. Questo sarà il mio ruolo. Darò il massimo per l’oro. Farò qualsiasi cosa per vincerlo.”