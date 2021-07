Team USA KO amichevole: la Nigeria vince 90-87

Comincia con una sconfitta l’avvicinamento di Team USA all’appuntamento di Tokyo. La squadra di Gregg Popovich è stata sconfitta 90-87 in amichevole dalla Nigeria, efficacissima da tre punti (20 triple a bersaglio). La guida tecnica della selezione africana, ricordiamo, è affidata a Mike Brown.

L’account social delle Tigri voluto rimarcare i progressi fatti con un parallelo d’impatto: in alto il rotondo KO nella prima fase di Londra 2012 (156-73), in basso il successo di misura ottenuto nella notte. Per Team USA, si tratta del terzo KO a fronte di 54 vittorie.

2012 vs. 2021 Thats called growth. pic.twitter.com/Fny67MmZyE — D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) July 11, 2021

