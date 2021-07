Team USA, Kevin Durant: “Abbiamo il DNA che ci ha lasciato Kobe Bryant”

Nelle prossime ore Team USA affronterà la prima amichevole contro la Nigeria in preparazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla vigilia del match si è presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti Kevin Durant, stella della squadra. Durante la conferenza stampa, KD ha voluto ricordare in maniera particolare la figura di Kobe Bryant, da sempre legatissimo alla nazionale americana e con cui ha vinto ben due medaglie d’oro tra Pechino 2008 e Londra 2012:

“Lui era il punto di riferimento per tutti noi quando eravamo ragazzini. Anche quando era ancora in vita e in campo, il suo DNA era dentro tutti noi come giocatori. E da lontano ci ha insegnato la pallacanestro e l’etica del lavoro solamente con il suo esempio. Tutti noi eravamo attratti dal modo in cui giocava, e anche adesso che non è più con noi vogliamo onorare i suoi insegnamenti andando in campo e giocando con passione e con energia in ogni singolo possesso.”

“I ragazzi che avevano un rapporto stretto con lui capiscono come approcciava ogni singolo giorno, specialmente con la Nazionale. Si sentiva davvero orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa squadra, e noi vogliamo replicare quella stessa energia che Kobe dava. Per tutte le persone qui è molto importante: ci manca tantissimo perché se fosse ancora in vita, sarebbe qui a supportarci”