Team USA, Tatum indosserà la maglia di Kobe Bryant

Alle olimpiadi di Tokyo 2020 Team USA avrà di nuovo il suo numero 10. Ad ereditare la canotta che fu di Kobe Bryant sarà Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics.

Bryant, infatti, durante la sua carriera NBA ha sempre indossato i numeri 24 – diventato iconico- e l’8. In nazionale però, il nativo di Philly aveva indossato il numero 10 e proprio con quella canotta aveva aiutato Team USA a vincere gli ori olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012.

Nel 2016 invece, per le Olimpiadi di Rio Kobe non aveva preso parte alla competizione e nessuno ha avuto l’ardore di prendersi il suo numero. Quella di quest’anno però sarà la prima competizione olimpica senza la leggenda dei Lakers e Tatum sa che indossare quella canotta avrà un peso speciale per lui e per tutti.

“Questa che è la prima Olimpiade da quando abbiamo perso Kobe. È una canotta che ha un significato importantissimo. Non è qualcosa che prendo alla leggera.”

Una scelta apprezzata da compagni e coach, come testimoniano le parole di Adebayo:

“Sono felice per lui, sinceramente. Conosco JT da quando avevo 12 anni. Merita tutto quello che sta ottenendo e continuerà a meritare di più perché è un grande giocatore. Sono felice per lui. Kobe Bryant è il suo idolo e lui può rappresentare quel numero. So che avrà la ‘Mamba Mentality’ quando indosserà quel 10.”

Gli Stati Uniti saranno chiamati a difendere l’oro olimpico, dopo quello vinto in Brasile in finale contro la Serbia – che pochi giorni fa ha visto negato il biglietto per Tokyo dall’Italia. Per Tatum queste Olimpiadi saranno quelle del riscatto dopo quel mondiale. E dovrà farle dimostrando di meritare l’eredità – numerica- di Kobe Bryant.

