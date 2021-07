Nico Mannion commenta la vittoria della sua Italia: “Non riesco a smettere di piangere”

Quella di ieri sera è stata una vittoria tanto bella quanto importante per l’Italbasket. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti, vincendo sul campo della Serbia, hanno strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo che cominceranno tra poco più di due settimane. Uno dei grandi protagonisti del match di ieri è stato certamente Nico Mannion, autore di una partita fantastica con 24 punti a referto. Il play dei Golden State Warriors ha commentato in questa maniera il traguardo raggiunto ai microfoni di Sky Sport:

“Non riesco a smettere di piangere. È un’emozione straordinaria che non riesco a spiegare. A vent’anni, avere un’opportunità così, con questo gruppo e con questo grande staff… Ci siamo aiutati l’uno con l’altro, abbiamo lavorato duro tutti insieme e in campo abbiamo raccolto i frutti. Avevamo l’opportunità di fare qualcosa di grande, di rappresentare al meglio il nostro Paese. Come festeggerò? A casa a mangiare, magari con i miei genitori che sono venuti qui a tifare per me. Siamo qui di passaggio, la nostra destinazione ora è Tokyo!”

Più tardi sono arrivati i complimenti anche da parte degli Warriors i quali hanno dedicato un post sui loro account social al giocatore.

#Tokyo2020 bound. Huge congrats to Nico Mannion, who led @Italbasket with 24 points in the finals of @FIBA qualifying tourney play today. pic.twitter.com/oaw5wYN3XX — Golden State Warriors (@warriors) July 4, 2021

