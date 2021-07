Preolimpico Basket 2021: dove vedere Serbia-Italia in TV e streaming

Era la finale pronosticata alla vigilia, sarà la finale di domani, sarà Serbia-Italia. Il Preolimpico di basket maschile di Belgrado vedrà, dunque, domani giocarsi il pass per Tokyo 2020 le due nazionali più accreditate, che daranno vita all’atto conclusivo del torneo nella finale in programma alle ore 20.30 sul parquet del palazzetto dello sport Hala Aleksandar Nikolic della capitale serba.

Italia a caccia dell’impresa in casa dei favoriti serbi, nel match che potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Gli Azzurri di coach Sacchetti arrivano a questa finale dopo aver battuto oggi in semifinale la Repubblica Dominicana, mentre la Serbia, grande favorita di questo Preolimpico, ha avuto la meglio, sempre oggi, su Porto Rico.

Preolimpico Basket 2021: Serbia-Italia in TV e Streaming

Domenica 4 luglio – la FINALE

Ore 20.30, Serbia-Italia su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in diretta con commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.

