NBA, coach Nate McMillan duro di fronte alla sconfitta: “Ci hanno colpito in faccia”

Nella notte, si è disputata Gara 5 tra Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, questi ultimi i quali hanno dominato gli avversari riuscendo a vincere la partita.

Tanti gli errori, soprattutto dalla squadra guidata da Trae Young che, come Giannis Antetokounmpo, al momento è indisponibile per un infortunio.

Proprio in merito alla sconfitta, coach McMillan ha dichiarato:

“Sapevamo che sarebbero venuti con quel senso di urgenza stasera. Volevano assolutamente vincere. Avrebbero continuato ad attaccare anche senza Giannis in formazione, è così che giocano. Stasera ci hanno dominato sul campo.”

Poi ha continuato:

“Erano più fisici, ci hanno colpito in faccia e non non siamo riusciti a reagire. Erano aggressivi, da parte nostra non c’era nessuna difesa sulla palla e sui giocatori in movimento. Mancava l’aiuto dal lato debole, sono stati la squadra più fisica e aggressiva dall’inizio alla fine della partita.”

Una sconfitta che pesa sull’esito della serie, ma che ancora non definisce chi accederà alle NBA Finals per affrontare dei Phoenix Suns più accesi che mai.

Protagonista indiscusso grazie al quale i Bucks si sono portati sul 3-2 è certamente Brook Lopez, autore di 33 punti e 7 rimbalzi, pedina fondamentale nel gioco di coach Mike Budenholzer nel dominare l’area e nel contenere l’offensiva di Clint Capela.

In merito alla prestazione di squadra, lo stesso Lopez ha detto:

“Sto solo cercando di andare là fuori e aiutare la mia squadra il più possibile. La cosa bella di oggi è che giocavamo insieme in attacco e in difesa. Eravamo compatti, affiatati, per questo ci siamo divertiti.”

Il prossimo appuntamento che vedrà sfidarsi le due squadre è fissato per sabato 3 luglio alle ore 02:30 italiane. C’è la possibilità che i Bucks riescano a concludere il turno per accedere alle fasi finali dei Playoff. Dall’altra parte, però, gli Hawks non hanno certamente intenzione di lasciarsi sfuggire questa occasione dopo una stagione da ricordare e una postseason che senza dubbio i tifosi di Atlanta non dimenticheranno.

Le premesse sono buone per tutti ma, come sempre, la parola spetta al campo.

