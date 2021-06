Mercato NBA, Dennis Schroder punta ad un pluriennale da $120 milioni

Secondo la testimonianza di NBC Sports Chicago, Dennis Schroder sarà uno dei nomi più roventi della prossima offseason. Il cestista tedesco, dopo aver declinato un quadriennale da $84 milioni offerto dai Lakers nel corso della stagione, a partire dal primo di agosto esplorerà la free agency in qualità di unrestricted free agent, con il chiaro obiettivo di strappare un’offerta estremamente onerosa.

Armin Andres, vicepresidente della Federazione Cestistica Tedesca, ha riferito un particolare non indifferente in merito alla prospettiva di offerta minima ritenuta valida dal playmaker:

”Dennis ci ha riferito che vorrà essere il protagonista della prossima sessione di mercato. L’offerta ideale per lui non scende sotto i $100 milioni, anche se il suo obiettivo sarebbe quello di arrivare a $120 milioni. Per quanto concerne il numero di stagioni previste dal contratto, egli ha parlato di un quadriennale.

Sul ventisettenne cresciuto in Bassa Sassonia è forte l’interesse di Chicago. I Bulls hanno urgenza di puntellare il proprio backcourt e, non disponendo di una scelta al primo giro in vista del prossimo Draft, saranno costretti ad esplorare il mercato.

