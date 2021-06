Collin Sexton sarà ospite della Jr. NBA Skills Challenge presentata da Gatorade

La NBA ha annunciato il lancio della Jr. NBA Skills Challenge presentata da Gatorade, un torneo a gironi di 8 settimane che comprenderà sfide virtuali testa a testa che potranno essere giocate da casa. Il programma, ospitato sul HomeCourt App, è attivo ormai da qualche giorno in Francia, Italia e Regno Unito fino al mese di agosto. A supporto della Jr. NBA Skills Challenge, la guardia dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, parteciperà ad un video ‘meet and greet’ nel quale si congratulerà con i 5 vincitori di ogni Paese i quali vinceranno, inoltre, dei vouchers da spendere all’interno di NBAStore.eu.

Gatorade, la bevanda sportiva numero uno al mondo nonché partner ufficiale dell’NBA, si unisce al programma come presenting partner, ricompensando i partecipanti più bravi con una grande varietà di premi brandizzati. Il torneo, aperto ad utenti dai 16 anni in su, metterà alla prova i partecipanti su una serie di basketball skills, tra cui controllo della palla e agilità. La sfida si svolgerà nel corso di un periodo di pre-qualificazioni che durerà 3 settimane e che sfocerà poi nel torneo a gironi di 5 settimane. I vincitori di questa fase saranno invitati ad unirsi ad un’esclusiva community, il “Winners’ Circle” all’interno dell’app. Dopo la sfida “Grand Championship”, i vincitori dei vari premi saranno identificati attraverso la funzionalità di classifica integrata nell’app.

Colin Sexton a riguardo la Jr. NBA Skills Challenge:

“Il Basket è qualcosa che significa molto, non solo sul campo ma anche fuori. L’insegnamento e lo sviluppo sono enormi, e iniziando a praticare ad una giovane età si ha la possibilità di sviluppare molte più abilità senza il bisogno di correre contro il tempo più tardi. Ci sono molti giocatori davvero bravi ed è per questo che la differenza la fanno l’intelligenza, il comprendere le strategie e le tendenze degli altri giocatori”.

“La Jr. NBA Skills Challenge è un programma online aperto a ragazzi dai 16 anni in su che vogliono migliorare la loro tecnica e con molta voglia di imparare, comprenderà gare di tiro, passaggio e diverse abilità, praticamente come un piccolo All-Star weekend. Oltre a questo, gli utenti potranno anche avere informazioni su esercizi di stretching e sulla cura del proprio corpo. Credo che i programmi virtuali siano, ora più che mai, molto importanti perché permettono di poter imparare nuove abilità all’interno della propria casa, sapendo che non è necessario avere un canestro per allenarsi sul gioco, ogni giorno. Ci sono, infatti, davvero tante cose che si possono imparare nel vialetto di casa, guardando film o imparando a curare il proprio corpo”.

“La Jr. NBA Skills Challenge è molto importante per me, in quanto significa poter dare al gioco quello che lui ha dato in tutti questi anni e significa poter essere parte nell’ispirare le persone a sviluppare le proprie capacità. Sarà utile sapere che io, o qualche altro atleta, saremo lì, disponibili a parlare con chi ne avrà voglia. Tutto questo è davvero molto importante”.