NBA, Mike Budenholzer: “Tutto parte dalla nostra difesa”

Dopo essersi ritrovati sotto all’inizio dell’ultimo quarto con il punteggio di 85-83 a favore di Atlanta, i Bucks hanno fatto la differenza nei 12 minuti successivi mettendo in scena anche un clamoroso Khris Middleton – autore di 20 dei suoi 38 punti nel periodo, infliggendo un decisivo 30-17 agli avversari. Nel post-partita coach Mike Budenholzer ha parlato di com’è arrivata la vittoria, facendo i complimenti ai suoi giocatori:

“Devo fare i complimenti ad Atlanta. Hanno cominciato bene, hanno eseguito bene, hanno corso in transizione. Noi non siamo partiti con il giusto atteggiamento. Abbiamo avuto alcuni momenti di difficoltà ma devo congratularmi con i miei giocatori nel quarto quarto per i soli 17 punti subiti. Hanno trovato un modo per vincere, e in queste condizioni non è mai facile. I ragazzi hanno trovato un modo per vincere stasera. Tutto parte dalla difesa, è la nostra identità, vogliamo essere bravi in ​​fase difensiva.”