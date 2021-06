NBA, Khris Middleton è l’eroe di Gara 3: le sue parole al termine del match

I Milwaukee Bucks devono assolutamente ringraziare Khris Middleton per aver portato a casa Gara 3 mettendo a referto ben 20 punti nel solo ultimo quarto. L’ala è stata decisiva nel dare ai suoi la mini fuga che ha consentito alla compagine allenata da Budenholzer di agguantare la vittoria e passare in vantaggio per 2-1 nella seria. Queste le parole di Middleton a fine partita, partendo dalle sensazioni dell’ultimo parziale:

“Una volta che mi sono reso conto di aver segnato due canestri di fila, mi sono detto che avrei dovuto continuare a segnare sapendo che c’erano buone possibilità di realizzazione.” “Il supporto dei miei compagni? Penso che la nostra squadra sia altruista: se qualcuno si sente di essere in un momento particolare, allora diamo la palla a lui. Alcune partite sono io, alcune partite è Giannis, alcune partite è Jrue [Holiday]. Abbiamo tutti un’ottima sensazione su chi può avere questo tipo di ‘momentum’, su chi ha il miglior matchup e chi può creare qualcosa.”

Khris ha chiuso Gara 3 con 38 punti a referto, tirando 15/26 dal campo di cui 6/12 da 3 in 42 minuti, prendendo anche 11 rimbalzi e distribuendo 7 assist.

“Come ho fatto? Cerco di rimanere nel momento, possesso per possesso, senza dirmi che si tratta di un partita Playoff, di una partita di regular season, di una vittoria obbligata o di una partita di precampionato. Cerco sempre di giocare allo stesso modo.”

Il segreto è stato svelato, il problema è che non prende in considerazione (anche) il suo talento.

