NBA, Terance Mann: “Questa volta è davvero difficile”

I Los Angeles Clippers sono reduci dalla sconfitta in Gara 4 delle Western Conference Finals contro i Phoenix Suns per 84-80. Nel corso di questi Playoff la franchigia californiana ha già messo a segno due rimonte contro i Dallas Mavericks e gli Utah Jazz.

Anche in questo caso sono chiamati a compiere una vera e propria impresa. Una delle sorprese in casa Clippers in questi playoff è stato l’impatto di Terance Mann. Quest’ultimo, dopo aver realizzato 12 punti nel corso del match, si è così espresso nel dopo partita:

“Questa volta è davvero difficile, le sensazioni sono diverse rispetto alle due precedenti occasioni. Non c’è più margine di errore, dobbiamo rimanere concentrati in Gara 5 e cercare di forzare la serie fino a Gara 7.”

Mann è dunque apparso piuttosto sconsolato al termine della sconfitta dei suoi. Nella storia delle NBA Finals, solo in quattro casi una squadra in svantaggio per 3-1 è stata in grado di rimontare. Durante la scorsa stagione, proprio i Clippers si fecero rimontare dai Denver Nuggets dopo essere stati in vantaggio tre partite a uno.

Tuttavia, la versione dei Clippers di questa stagione è molto diversa rispetto alla scorsa e le due precedenti serie lo dimostrano. Dopo aver totalizzato 20 punti durante la partita, anche Reggie Jackson ha espresso le proprie considerazioni a riguardo:

“Siamo già stati sotto in precedenza. È dura, ma la squadra è pronta e ha molta fiducia. Devo dare il massimo e cercare di sbagliare meno tiri possibili.”

Prossimo appuntamento nella notte tra lunedì e martedì per Gara 5.

