Playoff NBA: George torna Playoff P, i Clippers accorciano sul 2-1

Phoenix Suns 92 – 106 Los Angeles Clippers [Phoenix in vantaggio 2-1 nella serie]

Dopo le due sconfitte rimediate in Arizona, la seconda delle quali in maniera decisamente rocambolesca per via dei due liberi malamente gettati alle ortiche da Paul George nell’infuocato finale di gara, i Clippers battono un colpo tra le mura amiche dello Staples Center riaprendo una serie che altrimenti rischiava di proiettare i Suns alle Finals con eccessivo anticipo.

Che a Los Angeles i giochi siano destinati a cambiare rispetto al copione delle prime due uscite in quel di Phoenix si intuisce già dalle prime battute del match, quando i padroni di casa, evidentemente feriti nell’orgoglio, dimostrano di voler scendere in campo con ben altro piglio rispetto al recente passato, con un buon parziale di 21-29 che matura al termine del primo quarto.

La gioia dei losangelini, però, non dura poi molto: già nel secondo periodo i Suns riescono ad aumentare i giri nel motore riportandosi a contatto e mettendo la freccia prima dell’intervallo lungo (48-46).

Una volta rientrati sul parquet, però, la musica cambia ancora una volta. Accolto da una serie di ben poco generosi fischi già a inizio gara, Chris Paul – che fa il suo debutto nella serie giusto in tempo per lanciare la sfida alla sua ex squadra – fatica a trovare continuità al tiro – solo 5 su 19 dal campo per lui nella notte – così come il resto dei Suns, che nella terza frazione accusano più del previsto le difficoltà nel trovare la costanza necessaria per punire la difesa avversaria, il vero punto di forza dei Clippers in questa Gara-3.

Con Phoenix alle prese con un attacco meno pimpante del solito, i padroni di casa ne approfittano per piazzare il controsorpasso e tentare addirittura la fuga grazie a un parziale di 21-3 che, nonostante i timidi tentativi di reazione degli avversari, proietta i losangelini in testa con una buona doppia cifra di vantaggio grazie anche alla tripla da centrocampo realizzata da Paul George in chiusura di terzo quarto (69-80).

Dodici minuti alla fine. Ci sarebbe da resistere al prevedibile forcing dei Suns, che però per stanotte sembrano averne abbastanza: CP3 deve ancora scrollarsi di dosso un po’ di ruggine e anche Booker sembra un lontano parente del dominatore di Phoenix. Entrambi cadono vittime della difesa dei Clippers, che li ferma a 15 punti a testa al di là dei 12 assist di Paul.

Dall’altra parte, 23 punti per Reggie Jackson, doppia doppia da 15 punti e 16 rimbalzi griffata Ivica Zubac, ma l’eroe di giornata porta il nome di Paul George, che con 27 punti, 15 rimbalzi e 8 assist riscatta la prova decisamente opaca di due sere fa riaprendo i giochi in ottica Finals. Chi la spunterà in Gara-4?