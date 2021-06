Mercato NBA, Spencer Dinwiddie non eserciterà la player option con i Nets

A poche ore dall’apertura ufficiale dell’offseason in casa Brooklyn Nets, arriva una conferma importante circa il futuro di Spencer Dinwiddie. Ai box per gran parte dell’annata dopo il bruttissimo infortunio patito a inizio stagione il giocatore non eserciterà la player option da 12.3 milioni presente sul suo contratto per la prossima stagione. Ne dà notizia il sempre puntuale Adrian Wojnarowski di ESPN, che specifica come il termine ultimo per l’ufficialità della decisione sia fissato per la giornata di lunedì.

As expected, Brooklyn Nets guard Spencer Dinwiddie plans to decline the $12.3M player option on his 2021-2022 contract and become an unrestricted free agent, sources tell ESPN. He has a Monday deadline. Dinwiddie missed most of the season with an ACL injury. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2021

Dinwiddie sarà dunque con tutta probabilità unrestricted free agent. Preso atto della volontà di Dinwiddie, la dirigenza dovrà muoversi per sciogliere gli altri nodi di mercato. Per Bruce Brown, restricted free agent, i Nets avranno possibilità di pareggiare eventuali offerte. Da chiarire il futuro di Griffin, legatosi per un solo anno ai Nets. Sacrificio economico importante dovrà essere messo in conto per mantenere intatto il nucleo della squadra, valutando le estensioni contrattuali di Durant, Harden e Griffin.

