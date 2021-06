Ci sono pochi protagonisti nella storia della NBA che possono vantare il curriculum di Steve Kerr. Con ben 8 titoli, sia da giocatore che da allenatore, il coach dei Golden State Warriors ha infatti scritto il suo nome nella storia della lega. Il prossimo obiettivo di Kerr è quello di conquistare anche la scena mondiale, sulla panchina di Team USA.

L’ex giocatore dei Chicago Bulls ha affidato le sue emozioni ai microfoni della NBC Bay Area. Ecco le sue parole:

“Adoro allenare alle Olimpiadi perché gli allenatori non ricevono alcuna medaglia. È tutta una questione di giocatori e ciò penso che sia grandioso. Come allenatore, il mio obiettivo è sempre stato quello di aiutare i giocatori a realizzare i loro sogni e stavolta non sarà diverso: la cosa migliore che voglio fare è aiutare chi verrà scelto, a vincere una medaglia d’oro”

Per Kerr, assistente di punta di Gregg Popovich, quella di Tokyo sarà la prima Olimpiade in carriera. Ovviamente Team USA è la netta favorita per la vittoria finale ma il coach dei Golden State Warriors non snobba la concorrenza:

“La motivazione non ci deve mai mancare. Rappresenteremo il nostro paese, sarà bellissimo ma non certo facile. Il basket internazionale è molto competitivo”

Kerr non condividerà la sua esperienza olimpica con Steph Curry (che ha declinato la chiamata di Team USA) ma potrà farlo con un suo ex giocatore: quel Kevin Durant che tante gioie gli ha procurato in maglia Warriors e che sarà in campo a Tokyo.

