La NBA impazzisce per i 40 di Booker in Gara 1: le reazioni social

40 punti, 18 dei quali nel 3° quarto di gioco. Prima tripla doppia in carriera, la sesta in assoluto ai Playoff per un giocatore dei Suns. Sono solo alcuni dei numeri strabilianti della serata di Devin Booker, trascinatore di Phoenix in Gara 1 nella serie di Western Conference Finals contro i Los Angeles Clippers.

Kevin Love

Il perfetto antipasto per la Gara 7 tra Sixers e Hawks, a seguire.

Incredible game 1 of the WCF…Devin Booker so special. And now we get spoiled with a game 7. Love it. — Kevin Love (@kevinlove) June 20, 2021

Terrence Ross

Se KD è il Dio della pallacanestro, allora Book è Gesù.

If KD is basketball GOD, then Book is basketball Jesus 🤣🤯 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) June 20, 2021

Larry Nance Jr.



Tripla doppia con 40 punti, Sheesh

40pt triple double…. Sheesh 🔥 — Larry Nance Jr (@Larrydn22) June 20, 2021

Darius Miller

D Book sta impazzendo.

D Book goin crazy! — Darius Miller (@DmillerKY) June 20, 2021

Earl Watson

Esplicativo nel suo giudizio l’ex coach dei Suns per un breve periodo.

Devin Booker Mamba. — Earl J Watson (@Earl_Watson) June 20, 2021

in aggiornamento