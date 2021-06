NBA, Monty Williams dopo Gara 1 apre uno spiraglio sull’impiego di Chris Paul

I Phoenix Suns hanno vinto una Gara 1 intensa. Nonostante il successo, specie nei minuti finali si è sentita l’assenza di Chris Paul, out perché sottoposto al protocollo Covid a seguito di un tampone risultato positivo. Devin Booker si è caricato la squadra sulle spalle, con la prima tripla doppia in carriera, senza far rimpiangere l’assenza di CP3.

“ [Chris] è il nostro leader, facciamo molto affidamento su di lui e sappiamo quanto fosse deluso e frustrato perché impossibilitato a prendere parte all’incontro.”

Devin Booker on Chris Paul: "He's our leader. We lean on him a lot, and we know how disappointed he is and how frustrated he is that he couldn't be out there." — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) June 20, 2021

Le dichiarazioni di coach Monty Williams, che dopo una settimana di pausa ha ritrovato nel campo la squadra pronta e tosta dei turni precedenti.

“[Devin Booker] ha gestito bene la partita, consapevole dell’assenza di Chris. Ho visto la sua volontà [di vincere] oggi.”

Il primo pensiero dopo la sirena finale, come spiegato dal coach, è andato proprio a Chris Paul. CP3 è stato in contatto FaceTime con la squadra nello spogliatoio:

“Era entuasiasta. La sua situazione viene monitorata giorno per giorno. Probabilmente dicendo questo faccio impazzire la gente qui in città ma è la realtà. ”

Monty Williams said Chris Paul is "just a day-to-day thing. I probably drive the people here in town crazy with that, but that's the way it is." — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) June 20, 2021

