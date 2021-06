Chris Paul è entrato all’interno dei protocolli di salute e sicurezza della NBA ed è stato ufficialmente fermato per un periodo di tempo indefinito. È questa la notizia degli ultimi minuti riportata da The Athletic che fa disperare i Phoenix Suns. Secondo quanto riporta la testata sportiva, CP3 potrebbe saltare l’inizio delle Western Conference Finals con i Suns che affronteranno il vincitore della serie tra Jazz e Clippers, attualmente ferma sul 2-2.

A seconda delle circostanze mediche – valutate dalla lega – il play, se vaccinato, potrebbe osservare un periodo di isolamento minore rispetto a quanto previsto. La NBA deve ancora ufficializzare il programma per le finali di Conference, ma a questo punto Phoenix tiferà per l’allungamento della serie tra Jazz e Clippers per permettere allo stesso Paul di saltare meno partite possibili.

La stella della compagine dell’Arizona, nelle 10 partite di questa postseason, sta viaggiando con 15.7 punti, 8.7 assist e 4.1 rimbalzi a partita con 50.9/44.4/91.2 al tiro. Tutto questo a 36 anni. Ecco perché Monty Williams non vuole assolutamente perderlo.

Paul’s status for the start of the Western Conference finals is currently up in the air, sources say.

Noteworthy: Depending on the medical circumstance, an isolation period could be shorter for a vaccinated individual. https://t.co/62r5bWzLOh

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021