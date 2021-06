NBA, Budenholzer e PJ Tucker in coro: “Sembrava un match di boxe”

C’è gioia, tanta gioia all’interno degli spogliatoi dei Milwaukee Bucks. Gara 7 è terminata con la vittoria della compagine del Wisconsin dopo un incontro che si è deciso solo dopo un tempo supplementare. La partita è stata vissuta sull’enfasi dell’equilibrio, dal primo all’ultimo minuto, tanto da essere già stata riportata come una “instant classic” nella storia della NBA. Nel post-match, PJ Tucker si è detto assolutamente d’accordo con tale definizione commentando in questa maniera:

“Questo è stata, tipo, la partita più lunga di sempre. Sembrava che giocassimo da ore. Proprio come un incontro di boxe che non voleva mai finire. Il tiro di Durant a fine regolamentari ? Quella cosa è stata incredibile. Ho riso – ho davvero riso quando ha realizzato quel canestro, perché era incredibile.”

Anche coach Budenholzer, il quale era dato sulla graticola dalle principali testate americane se non avesse passato il turno, ha motivi per sorridere dopo l’approdo nelle Eastern Conference Finals:

“È stata una serie clamorosa. Abbiamo messo tutto quello che avevamo per riuscire a passare il turno: emozione, energia e dedizione. Quindi, sono solo felice per questo gruppo che è stato premiato con una grande vittoria in Gara 7. Mi sento bene per i miei giocatori. Ora c’è da guardare avanti.”