NBA, Kawhi Leonard salterà Gara 1 e 2 contro Phoenix

Kawhi Leonard salterà almeno le prime due partite delle Finali di Western Conference contro i Phoenix Suns. Questa la notizia rilanciata negli ultimi minuti da Yahoo Sports. Il giocatore, infatti, non si è recato con la squadra in Arizona proprio per continuare il suo percorso di recupero dopo la distorsione al ginocchio al destro subìta contro Utah. Kawhi, il quale è sceso in campo nei primi quattro incontri con i Jazz, è attualmente indicato come “out a tempo indeterminato”.

The Athletic, nel frattempo, ha chiarito che i Clippers stanno cercando di capire se c’è stato un interessamento al legamento crociato anteriore. In questo caso staremmo parlando di un infortunio debilitante pensando ai Playoff in corso, con il giocatore che sarebbe ‘out for the season’. L’annuncio in questo senso, per la gioia e la speranza dei tifosi californiani, non è mai arrivato, ma resta da capire se il problema è stato effettivamente evitato.

L’appuntamento per Gara 1 è per domani sera, ore 21.30.

