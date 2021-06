NBA, James Harden rivela: “Ho giocato da infortunato”

Nonostante il ritorno nella serie contro i Milwaukee Bucks a partire da Gara 5, James Harden dei Brooklym Nets non è riuscito a giocare al meglio delle sue possibilità. Il Barba, che aveva lasciato il campo dopo appena quarante secondi in Gara 1, ha rivelato ai microfoni americani di aver giocato con uno stiramento al bicipite femorale.

Ed effettivamente le difficoltà fisiche di Harden si sono poi tradotte con un’inefficacia dal campo non certo da lui. Crudele l’1 su 10 con cui ha chiuso la stessa Gara 5 in 45 minuti di utilizzo. Nelle due uscite successive le prestazioni sono andate in salire, senza mai superare però la precisione del 38.5% dal campo.

Stessa falsariga anche in Gara 7. Così come il suo compagno Kevin Durant, Harden per tentare di assicurare la vittoria ai suoi Nets ha giocato tutti i 53 minuti dell’incontro. 22 punti, nove rimbalzi e nove assist per lui, ma col 29.4% dal campo (5-17).

Steve Nash said his message to his players after Game 7 was one of pride: "They couldn't have given us anything more. To take that team, without Kai — and James on one leg out there… I hurt for them more than anything."

