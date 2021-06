La Gara 7 tra Bucks e Nets è già un instant classic dei Playoff NBA

Il canestro pazzo di Kevin Durant per la parità a 109 ci ha regalato la prima Gara 7 di Playoff all’overtime da oltre 15 anni (Mavs-Spurs 2006). Nel supplementare, come prevedibile, sono saltati gli schemi e lo stesso KD, fino a quel momento sostanzialmente sempre in campo, non ha trovato più il canestro (0-6).

La vittoria in trasferta sul parquet del Barclays Center ha permesso a Milwaukee di staccare il pass per le Finali di Conference. In attesa della sfidante, che uscirà dall’altra Gara 7 tra Sixers e Hawks, i Bucks hanno sfatato due tabù: primo successo in trasferta in una Gara 7 nella storia della franchigia (0-7 il record prima di stanotte) e prima rimonta a buon fine dallo 0-2 in una serie al meglio delle sette partite (0-15 nei precedenti).

