NBA, Chris Paul ufficialmente fuori per Gara 1 contro i Clippers

Chris Paul è stato ufficialmente dichiarato out per Gara 1 delle finali di Western Conference contro i LA Clippers. L’annuncio è arrivato direttamente dai Phoenix Suns i quali hanno chiarito che il giocatore sta osservando il periodo ai box imposto dai protocolli anti-Covid delineati ad inizio stagione. Il play è stato dichiarato out ‘per tempo indeterminato’.

Non è stato invece chiarito se Paul è all’interno dei protocolli poiché entrato in contatto con una persona positiva al virus o se è il giocatore stesso ad essere risultato positivo al COVID-19. Secondo i dettami della lega, il protocollo si attiva alle seguenti condizioni:

“Chiunque abbia restituito un test positivo confermato, o sia stato identificato come in stretto contatto con una persona infetta, viene isolato o messo in quarantena secondo le regole stabilite dalla NBA e dalla Players Association, in conformità con le linee guida del CDC”.

Paul dovrebbe essere stato vaccinato – come svelato dallo stesso Matt Barnes il quale ha raccolto la testimonianza diretta del giocatore – per cui i tempi di un suo rientro potrebbero essere più veloci rispetto a quanto previsto. Monty Williams ha commentato in questa maniera l’assenza della propria stella:

“Quando rientrerà? A causa del periodo in cui viviamo, le cose potrebbero cambiare da giorno in giorno. In base alle informazioni e in base alla storia di questo particolare protocollo, tutto è da valutare quotidianamente. Vorrei potervi dire qualcosa con certezza in modo che voi giornalisti non dobbiate chiedermi la stessa cosa tutto il tempo, ma evidentemente non posso.”

Della stessa opinione anche Devin Booker:

“Ovviamente Chris è nei protocolli di salute e sicurezza e non conosciamo il calendario del suo rientro, quindi seguiamo ciò che sentiamo giorno per giorno.”

Toccherà a Payne fare un passo avanti senza CP3 a disposizione:

“So che è pronto a qualsiasi cosa e si è comportato con quel tipo di fiducia durante tutti questi Playoff. Quindi vedremo come andrà in Gara 1.”

