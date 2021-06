NBA, Tyronn Lue commenta la vittoria contro Utah e il passaggio del turno

Ci è voluto l’approdo in panchina di coach Tyronn Lue per trascinare i Los Angeles Clippers alle loro prime Finali di Western Conference. Un traguardo clamorosamente importante per la franchigia, così come per lo stesso coach che dopo la vittoria del titolo NBA con i Cleveland Cavs era alla ricerca di una conferma nel suo percorso di capo allenatore. Nella notte possiamo dire che tale prova di forza è arrivata. Tanto anche per merito di Terance Mann – autore di 39 punti – sempre, però, all’interno di un sistema di gioco delineato alla perfezione nel secondo tempo dal coaching staff californiano.

Nel post-partita, Lue si è quindi presentato ai microfoni dei giornalisti con il sorriso:

“Solo vedere i nostri tifosi e come sono rimasti fino alla fine ad esultare con gioia, è stato bellissimo. La squadra ha sempre avuto fame di successo e questa squadra, ora, ha fatto qualcosa di importante e che va in questa direzione. Guardo ai Clippers sempre in modo diverso. So che a Los Angeles ci sono i Lakers e che ci sono molti loro tifosi qui. Ma una volta che i Lakers sono stati eliminati – e quando non giochiamo contro di loro – allora tutti dovrebbero fare il tifo per i Clippers perché stiamo parlando della stessa città. In questo momento provo solo molta gioia, sono molto felice e orgoglioso dei nostri ragazzi”.

I Clippers non avranno molto tempo per riposare prima di Gara 1 contro i Phoenix, poiché la NBA ha programmato l’inizio delle Western Conference Finals nella serata italiana (ore 21.30) di domani. E, probabilmente, sarà ancora senza Kawhi Leonard in campo.

