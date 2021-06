Mercato NBA, gli Washington Wizards guardano a Billups per la panchina

La stagione da rollercoaster degli Washington Wizards, partita dai bassifondi e giunta fino ai Playoff, è culminata con il mancato accordo di rinnovo e la separazione da coach Scott Brooks. La franchigia capitolina e l’allenatore si sono divisi dopo cinque stagioni ricche anch’esse di alti e bassi, cinque stagioni che hanno visto complessivamente tre presenze ai Playoff e due campionati disastrosi.

La priorità è, di fatto, il futuro e per colmare il vuoto lasciato da Brooks gli Wizards starebbero pensando a Chauncey Billups, come riportato da ESPN. Billups è entrato nel giro degli allenatori solamente da un anno e in questa stagione ha ricoperto il ruolo di assistant coach ai Los Angeles Clippers. Prima di questo, il braccio destro di Tyronn Lue ha disputato 17 stagioni da giocatore ed è diventato campione NBA nel 2004 con i Detroit Pistons.

Tuttavia, il nome di Chauncey Billups non è scritto solamente nel taccuino dei capitolini. Infatti, anche Boston Celtics, New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers avrebbero lo stesso serio obiettivo per la panchina degli Wizards. Dunque, i corteggiamenti per Billups non mancano e la franchigia potrebbe dover virare su un altro target.

