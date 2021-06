NBA, PJ Tucker: “KD è il miglior realizzatore che abbia mai visto”

PJ Tucker, intervenuto ai microfoni di ESPN al termine dell’incontro che ha visto i suoi Bucks trionfare sui Nets con il punteggio di 104-89, ha comprensibilmente manifestato tutta la propria euforia, dicendosi orgoglioso di aver strappato un potenziale matchpoint ai rivali:

”I Nets avevano tutte le intenzioni di chiudere la serie in casa nostra questa sera. Abbiamo giocato con grande solidità, limitando il loro potenziale offensivo a quota 89 punti. Sto vivendo un sogno con questi compagni e darò tutto sul campo per non farlo tramontare. Vado oltre l’agonismo? In questa lega, a questo punto della stagione, non c’è spazio per la tenerezza.”