NBA, Conley e Mitchell potrebbero essere in campo in Gara 6

Gli Utah Jazz, dopo aver concluso la stagione regolare con il miglior record della NBA, si ritrovano ora pericolosamente spalle al muro, sotto 3-2 nella serie contro i Los Angeles Clippers.

La franchigia di Salt Lake City, non potendo lasciare nulla di intentato, sta seriamente valutando l’eventualità di schierare in campo dal primo minuto Donovan Mitchell e Mike Conley, ripristinando l’entusiasmante backcourt che ha dominato la stagione regolare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, Mitchell ha parzialmente recuperato dal problema alla caviglia e sarà valutato proprio negli instanti che precederanno la palla a due. Per l’ex giocatore di Louisville si prospetta quindi una game-time decison, anche se, al termine di Gara 5, era stato proprio un acciaccato Mitchell ad esprimere la sua volontà di giocare Gara 6 a tutti i costi, nonostante i reiterati fastidi fisici.

Per quanto riguarda Mike Conley, mai sceso in campo in questa serie, le probabilità di un ritorno in campo in Gara 6 sono leggermente inferiori. Tuttavia, la guardia ha eroicamente intensificato il processo di riabilitazione in questi ultimi giorni per essere della partita.

For the Jazz in Game 6 tonight in LA: Donovan Mitchell (ankle) is progressing to be a game-time decision, and Mike Conley Jr., (hamstring) is working toward a return to the lineup, sources tell ESPN. Jazz trail Clippers, 3-2, in Western Conference Semifinal series. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2021

Nonostante il parziale a sfavore, la serie di Donovan Mitchell è stata fenomenale sinora: 34 punti, 4.2 rimbalzi e 4.6 assist di media a partita, tirando con il 41% da tre punti.

Conley, dal canto suo, nelle tre gare giocate contro i Grizzlies al primo turno ha mantenuto una media di 17.4 punti, 3.8 rimbalzi e 8.6 assist a partita, facendo registrare un imperioso 54.8% dalla lunga distanza.

