NBA, Dirk Nowtizki torna ai Dallas Mavericks… in un’altra veste

Sì, è tutto vero: Dirk Nowtizki torna ai Dallas Mavericks. Ma non nel solito ruolo in cui eravamo abituati a vederlo, ossia sul parquet. L’ex stella NBA, infatti, entrerà all’interno dei texani come “consulente speciale” per mettere una pezza ai recenti addii di Donnie Nelson – ormai ex GM di Dallas – e coach Rick Carlisle.

Il primo incarico di Nowitzki su richiesta del proprietario dei Mavericks, Mark Cuban sarà quella di assistere la squadra nella ricerca di un nuovo capo President of Basketball Operations e del coach che dovrà guidare la compagine capitanata in campo da Luka Doncic:

