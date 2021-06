NBA, I Clippers annunciano: Kawhi Leonard out per Gara 6

Dopo aver cominciato anche le Semifinali di Conference con due sconfitte di fila, i Los Angeles Clippers hanno la possibilità di chiudere la serie contro Utah stanotte. Purtroppo per la squadra di Ty Lue, Kawhi Leonard sarà però ancora lontano dal campo.

Il report di ESPN (basato su delle dichiarazioni dello stesso coach) conferma l’infortunio al ginocchio destro rimediato dal giocatore in Gara 4; purtroppo per i fan della squadra di LA, sembra che Kawhi potrebbe saltare il resto dei Playoff, compromettendo fortemente le chance dei Clippers di puntare al titolo.

Leonard è rimasto con il resto della squadra per la trasferta di Gara 5, ma lo staff medico ha optato per un rientro della star a Los Angeles viste le condizioni fisiche del giocatore. A questo punto la squadra sarà costretta ad aggrapparsi ancora alle prestazioni di Paul George, che nell’ultima partita (ma più in generale in tutti questi Playoff) ha finalmente dimostrato di essere un giocatore affidabile anche nei momenti importanti.

Fortunatamente per Leonard e compagni, anche l’infermeria dei Jazz conta giocatori importanti: Mike Conley continua infatti a rimanere out, mentre Donovan Mitchell continua ad essere la brutta copia di se stesso a causa di dolori alla caviglia destra.

Con una vittoria stanotte, i Clippers raggiungerebbero le prime Conference Finals della loro storia.

