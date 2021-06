Brutte notizie in casa Los Angeles Clippers: a quanto pare, l’infortunio al ginocchio accusato da Kawhi Leonard sembra essere più fastidioso del previsto. Il giocatore, durante Gara 4 contro gli Utah Jazz era stato costretto a sedersi durante gli ultimi minuti a causa di un fitto dolore all’arto inferiore. Secondo quanto riporta ESPN, la stella dei californiani dovrebbe saltare Gara 5 in attesa di nuovi esami strumentali.

Sempre secondo la famosa testata sportiva americana, il giocatore rischierebbe addirittura di dare forfait per il resto della serie per preservarlo da infortuni che potrebbero metterlo ai box per tutta la postseason. Resta da capire come la franchigia di Los Angeles gestirà ora la situazione, visto il delicato pareggio nella serie contro i primi della Western Conference. Perdere uno come Kawhi, è scontato dirlo, potrebbe costare tantissimo.

Kawhi Leonard is expected to miss Game 5 against the Jazz tonight with a knee injury suffered in game 4, sources tell @ramonashelburne & me. His status for rest of series is in doubt as well.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) June 16, 2021