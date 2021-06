NBA, Kanter sicuro: “Damian Lillard vuole vincere il titolo coi Blazers”

Dopo la delusione negli ultimi Playoff, i Portland Trail Blazers hanno deciso di cambiare la propria struttura. Il primo a farne le spese è stato Terry Stotts, ormai ex capo allenatore della franchigia dell’Oregon, licenziato poco dopo il fallimento della sua squadra contro i Denver Nuggets.

È ormai diverso tempo che Portland non riesce a fare l’ultimo step per considerarsi realmente una contender e dopo quest’ultima delusione i media statunitensi hanno riportato un certo malumore da parte di Damian Lillard – dato da alcuni, sul punto di partenza. Tuttavia, il centro turco e suo compagno di squadra Enes Kanter ha affermato che un addio di Damian Lillard è improbabile e che il playmaker vuole vincere il titolo con la squadra che lo ha scelto al Draft. Queste le sue parole rilasciate a SiriusXM Radio:

“Prima di tutto a Lillard non frega niente di squadre con un mercato grande o piccolo. Damian Lillard vuole vincere il titolo coi Portland Trail Blazers, è questo il suo obiettivo. Ogni volta che parlo di lui dico questo. Lui è uno dei giocatori più leali dell’intera lega. Tanti parlano di quanto sia forte, ma bisogna ammettere che è anche un compagno di squadra eccezionale.”

Kanter ha speso due parole per quanto riguarda il pessimo finale di stagione dei suoi Blazers e l’impatto che ciò può aver avuto su Lillard:

“Quando tu sei tra i migliori cinque giocatori della NBA ovviamente rimani frustrato quando esci prematuramente. Vorresti solamente vincere. Sicuramente è frustrante per lui, ma sappiamo che vuole vincere a Portland. A lui interessa soltanto portare il titolo allo stato dell’Oregon. Alla fine di ogni partita è distrutto, dà ogni notte il 100%. Fa di tutto per poter far vincere la sua squadra.”