Preolimpico, l’Italbasket senza Banchero: trattenuto da Duke

In vista del Preolimpico l’Italia del basket sta cominciando a capire chi sarà a disposizione della Nazionale e chi no. Un’indicazione importante arriva dall’ultima lista di convocati decisa da coach Meo Sacchetti per il torneo di Amburgo (18-20 giugno) in cui l’Italbasket affronterà Tunisia, Repubblica Ceca e Germania. Questi i nomi dei 16 convocati:

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

(1995, 203, A, De’ Longhi Treviso) Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

(1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste) Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

(2000, 193, G, Germani Brescia) Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

(1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia) Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

(1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA) Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

(2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia) Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

(1993, 207, A, Happy Casa Brindisi) Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

(2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA) Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA) – dal 16 giugno

(1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA) – dal 16 giugno Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

(1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna) Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

(1993, 183, P, Openjobmetis Varese) Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

(2003, 193, P, Real Madrid – Spagna) Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

(1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari) Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

(1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

(1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania) Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Convocati Italia Basket: Banchero Out, Melli e Mannion In

Intanto è confermata l’assenza al Preolimpico di Paolo Banchero: il giocatore ha da poco ottenuto il passaporto italiano, ma è trattenuto negli Stati Uniti per impegni accademici con Duke. Danilo Gallinari è attualmente impegnato all’interno dei Playoff NBA con la canotta degli Atlanta Hawks. Da capire se sarà effettivamente a disposizione per il torneo di Belgrado (29 giugno-4 luglio), decisivo per volare a Tokyo. Gli altri due NBA – ossia Nicolò Melli e Nico Mannion – hanno confermato l’impegno. Per adesso, invece, sono out Datome e Belinelli i quali hanno appena terminato i Playoff Scudetto rispettivamente con le maglie di Olimpia Milano e Virtus Bologna e probabilmente osserveranno un breve periodo di riposo – saltando il torneo tedesco – per capire se saranno poi presenti al Preolimpico.

Leggi Anche

NBA, allontanato il bodyguard di Durant entrato in campo durante Gara 3

Becky Hammon vicina ad una panchina NBA: le squadre in corsa

NBA, Paul George e coach Lue commentano la netta vittoria dei Clippers