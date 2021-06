NBA, tensione tra Durant e PJ Tucker: entra la sicurezza in campo

Nella vittoria di Milwaukee sui Brooklyn Nets c’è stato un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi verso fine terzo quarto. Stiamo ovviamente parlando del faccia a faccia tra Kevin DurantbPJ Tucker scatenatosi dopo un fallo fischiato dalla terna arbitrale a vantaggio dello stesso Durant. Il giocatore dei Bucks ha risposto energicamente a qualche parolina di troppo rivolta dalla stella di Brooklyn allo stesso Tucker. Un confronto valutato troppo ‘duro’ dalla sicurezza che è entrata in campo per cercare di calmare gli animi e rimettere ordine.

Anche Draymond Green ha voluto commentare quanto visto, etichettando la NBA come una lega ormai ‘soft’ dopo essere stato testimone dell’intervento della sicurezza in campo, qualcosa che capita di rado o solo in situazioni ben più gravi.

This league has gotten so soft, security ran on the court 😂😂😂😂😂 — Draymond Green (@Money23Green) June 11, 2021

Wait…. Did y’all just see security run on the court? 😂😂😂😂 this is the playoffs man — Draymond Green (@Money23Green) June 11, 2021

Successivamente, Tucker e Durant sono stati puniti con un doppio fallo tecnico. Per la cronaca Milwaukee ha poi vinto Gara 3 con il risultato finale di 86-83, riaprendo la serie e concedendosi una speranza di rimonta. KD ha terminato il match con una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi, ma ha anche sbagliato il tiro che avrebbe permesso ai newyorchesi di forzare i tempi supplementari. L’appuntamento, ora, è per Gara 4, in programma per domenica sera ore 21.00 italiane.

