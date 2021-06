Mercato NBA, i Chicago Bulls mettono gli occhi su Vasilije Micić

Dopo l’ennesima stagione fallimentare i Chicago Bulls tornano nuovamente ad approcciare l’offseason NBA con la speranza di poter pescare qualche jolly dal mercato. Dopo l’arrivo di Vucevic, la franchigia dell’Illinois sembra aver puntato i fari su un altro giocatore del Vecchio Continente. Secondo quanto riporta la NBC, infatti, Chicago avrebbe messo gli occhi su Vasilije Micic, playmaker dell’Efes, ultima squadra vincitrice dell’Eurolega.

Peraltro, il serbo è stato nominato MVP del torneo dopo aver registrato una media di 16.9 punti e 4.9 assist in 40 partite (e aver messo a referto 25 punti e 5 assist nell’ultima partita). Micić, 27 anni, nel 2014 era stato selezionato al secondo turno del Draft NBA dai Philadelphia 76ers. Dopodiché i suoi diritti sono stati scambiati con i Thunder nella trade di dicembre 2020 che ha portato Al Horford ed i diritti di Theo Maledon in quel di Oklahoma City, mentre Danny Green, Terrance Ferguson e Vincent Poirier hanno fatto percorso inverso per la città dell’amore fraterno.

Immaginare la corrispondenza tra i Bulls e un giocatore delle abilità di Micić non è difficile. Ha una comprovata esperienza pluriennale e potrebbe essere il veterano giusto da accostare a Zach LaVine. Ora resta da capire quanto costerebbe acquisire i diritti di Micić dai Thunder e – nel caso – se il giocatore sarebbe disposto a testare il mondo NBA. Nel frattempo lo stesso Micić avrebbe rifiutato un’offerta dal Real Madrid lo scorso aprile. Un segnale della voglia di approdare oltreoceano? Vedremo.

