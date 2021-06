NBA, Aaron Gordon commenta Gara 1: “Siamo stati troppo morbidi”

I Denver Nuggets sono reduci dalla sconfitta in Gara 1 nelle semifinali della Western Conference contro i Phoenix Suns per 122-115. La franchigia del Colorado sembrava in pieno controllo della partita, essendo stats in vantaggio di dieci punti durante il terzo quarto.

Tuttavia, i Suns hanno dato il via ad un parziale di 16-0, che di fatto ha tagliato le gambe ai Nuggets, i quali non sono più stati in grado di tornare in partita. Al termine di quest’ultima, l’ala di Denver Aaron Gordon ha commentato in questo modo la sconfitta:

“Siamo stati troppo morbidi. Inoltre abbiamo anche avuto paura di perdere. Dunque siamo stati sia morbidi che spaventati. Questo è un atteggiamento sbagliato, in quanto abbiamo subito la loro rimonta.”

Gordon ha concluso il match con 18 punti realizzati e quattro rimbalzi catturati. Uno dei grandi meriti di Phoenix è stato quello di limitare il gioco di Nikola Jokic, principale favorito per la conquista del premio di MVP di questa stagione. Il serbo ha concluso la partita con 22 punti realizzati, nove rimbalzi e soli tre assist smazzati ai compagni.

Dopo aver sconfitto i Los Angeles Lakers, campioni in carica, i Suns hanno il morale alle stelle. Dunque sarà un’ impresa ardua per i Nuggets riuscire a contenerli. La prossima sfida tra le due squadre è fissata nella notte tra mercoledì e giovedì.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Chicago Bulls mettono gli occhi su Vasilije Micić

NBA, Playoff preview: Utah Jazz vs Los Angeles Clippers

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 7 al 11 giugno