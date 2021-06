NBA, i Dallas Mavericks non vogliono cedere Kristaps Porzingis

I Dallas Mavericks hanno appena abbandonato i Playoff dopo la sconfitta in Gara 7 del primo turno contro i Los Angeles Clippers. Sicuramente c’è molto rammarico, in quanto i Mavs si erano portati avanti due a zero nel corso della serie prima di essere rimontati.

Luka Doncic ha certificato il suo status di superstar, a differenza di Kristaps Porzingis, il cui rendimento non è stato eccellente nel corso della serie. Il lettone infatti ha mantenuto medie di 13.1 punti a partita con una percentuale del 29% da tre punti.

Mettendo a tacere i rumors su un disagio di Porzingis per la situazione creatasi a Dallas, il GM Donnie Nelson ha voluto chiarire la situazione:

“Kristaps è un giocatore molto versatile. Deve modificare certi aspetti del suo gioco, ma ha già compiuto diversi progressi. Dobbiamo cercare di integrarlo maggiormente all’interno della squadra e del nostro progetto.”

Dopo le positive stagioni passate indossando la maglia dei New York Knicks, i Mavs si sarebbero aspettati un apporto maggiore da parte di Porzingis. Inoltre, i suoi rapporti con l’altra stella della squadra, tale Luka Doncic, non sarebbero idilliaci.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda e se Porzingis continuerà ad essere un giocatore dei Mavs anche per la prossima stagione.

